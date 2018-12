Carige: Innocenzi, aumento unica soluzione possibile

(ANSA) - GENOVA, 22 DIC - L'aumento di capitale proposto per Banca Carige, "comporta una diluizione fortissima. Era però l'unica soluzione possibile". Lo spiega ai soci, che si preparano a votare il via libera all'operazione, l'ad Fabio Innocenzi. "Questo aumento comporta un grande sacrificio ma ci consente di guardare al futuro, fare leva sui riconoscimenti ricevuti nell'ultimo periodo, lavorare sul nuovo piano industriale e poter venire finalmente alla prossima assemblea a parlare di banca". "Con Boston Consulting group siamo al lavoro sul piano - ha ricordato Innocenzi - che vuole portare alla valorizzazione di una banca dedicata al territorio, al risparmio delle famiglie e alla crescita della piccola medio impresa. Questo è l'obiettivo piano. Su questi temi vogliamo concentrare le risorse dei soci" e non su "espansione su mercati internazionali, concentrazione del credito su grandi prenditori, differenziazione del business su attività più o meno legate alla banca tradizionale, tutte cose che vanno bene per banche di altre dimensioni" ha sottolineato.

"Non sono cose che questa banca non potrebbe realizzare anche senza forme di aggregazione, possiamo farle con una tempistica che emergerà da piano industriale che presenteremo a febbraio - ha aggiunto - però l'esplorazione (su un possibile partner), vorrei che i soci non la interpretassero come un'imposizione, è una formidabile opportunità per valutare come, se, con chi e quando andare ad accelerare questa ripresa di valore". (ANSA).