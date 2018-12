Turismo: Costa e Regione, spot per promuovere Liguria

Costa Crociere e Regione Liguria alleate per promuovere il turismo in regione: partirà dal 26 dicembre prossimo la nuova campagna di comunicazione voluta dalla Regione e curata dalla compagnia crocieristica genovese.

Lo spot mostra alcune delle località più belle e conosciute della Liguria, come Genova, con i vicoli e i palazzi dei Rolli, le Cinque Terre, Sestri Levante, Bergeggi, raccontate dal punto di vista della stessa Costa Crociere, con la voce narrate di Corrado Tedeschi. "Liguria: la nostra terra, la vostra prossima meta". "Dopo la campagna di comunicazione lanciata con l'hashtag #genovanelcuore, quella sui parchi e quella con Assomusica, che avevano il preciso scopo di promuovere il nostro territorio, soprattutto dopo il crollo di ponte Morandi, parte ora una nuova iniziativa. Lo spot sarà trasmesso su tutte le reti Mediaset" ha detto il governatore Giovanni Toti.

"Questa campagna è un atto di amore verso la Liguria, la nostra casa, dove abbiamo la sede da oltre 70 anni. Ora che questa terra ha bisogno abbiamo voluto realizzare qualcosa che porti benefici" ha detto Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere.(ANSA).