Rifiuti:Peracchini,nel 2020 a Spezia cassonetti intelligenti

La rivoluzione del sistema di raccolta differenziata prosegue alla Spezia. "Entro il primo gennaio del 2020 - anticipa il sindaco Pierluigi Peracchini all'ANSA - il 95% dei cittadini utilizzerà i bidoni intelligenti, dicendo così addio al vecchio sistema di conferimento porta a porta". In pratica le piccole isole ecologiche che al momento sono al servizio del solo centro verranno diffuse, gradualmente, in tutto il territorio urbano, escluse colline e borghi. Il primo step è previsto entro luglio, con un'estensione dei bidoni intelligenti a oltre 21400 utenze rispetto alle 9 mila attuali. Dal 2020 il sistema, che permette il conferimento a qualsiasi ora e giorno di tutte le frazioni di rifiuto, grazie a una tessera magnetica che consente l'apertura del cassonetto, sarà esteso a tutto il centro urbano. "Un sistema che abbiamo voluto introdurre e sta dando ottimi risultati, non solo in termini di percentuale di differenziata e di decoro - sottolinea il sindaco - ma anche di qualità della vita: la raccolta dei rifiuti è a misura delle esigenze del cittadino e lo sarà sempre di più". (ANSA).