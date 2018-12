Comuni: Peracchini, 30 mln per mobilità green alla Spezia

Un grande progetto per la mobilità verde, da 30 milioni, sarà presentato entro fine anno a un bando ministeriale del valore di 3 miliardi "e che renderà La Spezia una città ancora più green". Lo anticipa all'ANSA il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Si punta al miglioramento del trasporto pubblico locale e della qualità della vita, con la richiesta di 20 nuovi mezzi, tra autobus elettrici e filobus da 18 metri e il restyling dei bus già in uso, oltre a 100 mila km di elettrificazione in più sulle linee urbane. Ma anche il rifacimento dei parcheggi d'interscambio, con un aumento degli stalli a disposizione: da lì sarà possibile raggiungere il centro città velocemente e senza dover muovere l'automobile. Nel progetto anche l'implementazione e il rifacimento della stazione ferroviaria di Migliarina, destinata a diventare sempre più un riferimento anche per la metropolitana leggera verso le Cinque Terre. Al progetto ha lavorato l'assessore all'ambiente Kristopher Casati. (ANSA).