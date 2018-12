Ucina, Salone nautico Genova 19-24/9

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il Salone Nautico Internazionale si terrà a Genova dal 19 al 24 settembre 2019. Sono le date della cinquantanovesima edizione della rassegna, annunciate questa mattina dall'Assemblea dei Soci Ucina Confindustria Nautica, che è riunita a Roma.

L'edizione 2018 del Salone Nautico si è conclusa con 174.610 visitatori, il 16% in più rispetto al 2017, di cui oltre 57.000 stranieri, 951 brand esposti su oltre 200.000 mq tra spazi a terra e in acqua. Sessantadue sono state le nuove partecipazioni, il 58% delle quali dall'estero. Gli operatori e i giornalisti esteri che hanno partecipato alla missione organizzata da Ice Agenzia e Ucina sono stati 150, provenienti da 27 Paesi. "Oltre il 78% dei nostri espositori è soddisfatto del posizionamento della manifestazione", ha dichiarato il direttore Commerciale del Salone Nautico, Alessandro Campagna, citando i risultati di un'indagine realizzata da GRS Research and Strategy che mostra il 96,7% degli espositori confermare il proprio interesse per l'edizione 2019.