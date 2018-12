Tamponamento a catena, un morto e quattro feriti

Incidente mortale questo pomeriggio in A12, tra Recco e Rapallo, in direzione La Spezia. Secondo le prime informazioni sarebbe stato un tamponamento a catena tra sette vetture. Una persona è deceduta mentre altre quattro sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Martino. Sul luogo dell'incidente, avvenuto all'altezza del km 26,500, sono intervenuti i sanitari del 118, i soccorsi meccanici e le pattuglie della polizia stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Al momento si registrano 3 chilometri di coda. Autostrade consiglia, per chi è diretto a Livorno, di uscire a Recco per poi riprendere l'A12 a Rapallo dopo aver percorso la SS1 Aurelia.