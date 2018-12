Sciopero Bombardier a Savona

(ANSA) - SAVONA, 19 DIC - I lavoratori dello stabilimento di Bombardier a Vado Ligure (Savona) hanno indetto questa mattina un nuovo sciopero per protestare contro l'incertezza sul futuro del sito savonese e il rischio di chiusura. La decisione di scendere in strada è arrivata al termine di un'assemblea indetta dopo il vertice di ieri al Ministero dello Sviluppo Economico nel quale è emerso che lo stabilimento sarà a breve senza carichi di lavoro. La preoccupazione e la rabbia dei lavoratori sono sfociate in un corteo che a partire dalle 11.30 ha paralizzato il traffico nel centro di Savona. "La situazione è peggiorata ancora le novità attese non ci sono, e la stessa produzione delle locomotive per Mercitalia viene messa in discussione", spiega Andrea Mandraccia, segretario savonese di Fiom Cgil, che chiede nuovamente al Governo di sbloccare la commessa sull'alta velocità.