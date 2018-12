Rovazzi fermato al Casinò, ma è sketch

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 19 DIC - Il conduttore di "Sanremo Giovani 2018", Fabio Rovazzi, è stato fermato all'ingresso del Casinò di Sanremo da due bodyguard che non lo volevano fare entrare, ma per fortuna con lui c'era Pippo Baudo, co-conduttore di Sanremo Giovani, che intervenendo ha messo le cose a posto. "Lasciatelo andare, è sotto la mia protezione - ha detto Baudo -. Che figura mi fate fare". La scena è il contenuto di uno sketch che andrà in onda in apertura delle due serate di Sanremo Giovani, in diretta su Rai Uno, dal Casinò di Sanremo giovedì 20 e venerdì 21 dicembre. Le riprese sono avvenute, davanti a un ristretto pubblico di spettatori. Nella scena, ripetuta più volte, si vedono Baudo e Rovazzi, che salgono per la scalinata principale del Casinò. Baudo viene riconosciuto dalla sicurezza ed entra subito. Rovazzi, invece, viene sollevato da terra dalle due guardie, che lo bloccano all'entrata. E' a quel punto che Baudo si gira, chiedendo di far entrare il giovane conduttore.