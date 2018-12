Grave operaio schiacciato alla Noberasco

Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio all'interno dello stabilimento Noberasco a Carcare (Savona). Secondo le prime informazioni, un operaio è rimasto schiacciato poco dopo le 14 da un muletto e le sue condizioni a seguito dei traumi riportati sono giudicate gravi. Immediati sono scattati i soccorsi con l'intervento dei colleghi e poi dei militi della Croce Bianca e dell'automedica del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, che hanno estratto l'operaio dal macchinario per consentire l'intervento dei sanitari. Stando a quanto riferito è stato richiesto l'intervento dell'elicottero per il trasporto in ospedale, anche per le avverse condizioni meteo.