Ponte Genova: allarme bomba blocca interrogatorio Di Pietro

Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Genova e lo stabile è stato evacuato. Una telefonata ad un numero interno del tribunale ha segnalato la presenza di un ordigno. E' la seconda volta in poco più di un mese che il palazzo che ospita gli uffici della procura e del tribunale vive questa situazione. Il caso precedente era avvenuto il 12 novembre: si trattò di un falso allarme. Dopo due ore di bonifica da parte degli artificieri della polizia l'allarme è rientrato anche questa volta. La segnalazione è arrivato alle 9. L'allarme ha lasciato fuori dal palazzo anche l'ex ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro che deve essere ascoltato, come persona informata sui fatti, dai pm che indagano sul crollo di Ponte Morandi. Di Pietro è stato ministro dal 2006 al 2008, con lui venne siglata la convenzione con Autostrade per l'Italia.