Genoa: Biraschi, c'è ancora rabbia

"La rabbia non è ancora smaltita". Davide Biraschi, ieri sera capitano del Genoa contro la Roma, commenta così - ospite nel pomeriggio della festa del settore giovanile rossoblù -, la sconfitta con i giallorossi segnata da un evidente rigore negato a Pandev. "Abbiamo visto tutti quello che è accaduto e siamo molto amareggiati, soprattutto per il risultato perché era una partita giocata benissimo e non ci meritavamo questa sconfitta - ha detto il difensore rossoblù -.

Adesso però mettiamoci alle spalle questa partita perché non si può tornare indietro sulle decisioni arbitrali e pensiamo alla gara di sabato contro un'Atalanta in forma. Dimentichiamo il passato e pensiamo al futuro".