Al via udienza incidente probatorio

È iniziata l'udienza dell'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del viadotto Morandi avvenuto il 14 agosto, causando 43 morti. All'udienza, che si svolge nell'aula bunker del tribunale, sono presenti i periti del giudice delle indagini preliminari e i consulenti della procura, dei 21 indagati e delle parti civili. Oggi si discuterà del piano di demolizione dei resti del viadotto.

Entrando con i suoi legali a Palazzo di Giustizia Manuel Diaz, fratello di Henry morto a 30 anni per esser precipitato da ponte Morandi, ha detto: "Quelli di Autostrade cercano di mostrarsi come persone oneste che si assumono le loro responsabilità, ma non è così perché quelle responsabilità dovevano prendersele prima del 14 agosto. Quelli di Aspi sono terroristi che hanno giocato con le vite delle persone. Se accetteremo quei soldi - ha detto riferendosi alle proposte di risarcimento avanzate da Aspi - sarà per esaudire i desideri di mio fratello e aiutare i bambini nel mondo".