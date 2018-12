(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - "I ragazzi hanno fatto una grandissima partita e la squadra mi è piaciuta un casino". Marco Giampaolo negli spogliatoi è soddisfatto della prova della sua Sampdoria.

"Nel primo tempo abbiamo costruito i presupposti per vincerla, non c'era grande spazio e così abbiamo rivisto alcune cose nell'intervallo e alla fine abbiamo fatto una gran partita. La squadra mi è piaciuta un casino, soprattutto negli atteggiamenti, nel muovere la palla nel non concedere nulla al Parma. Abbiamo avuto un grande predominio territoriale. Li abbiamo costretti a correrci dietro". Tra i migliori in campo il solito Quagliarella arrivato al gol n.9. "Fabio ha la maturità per giocare come vuole ma non è anarchico dentro la squadra. Questa possibilità se l'è guadagnata col lavoro sodo, così come la stima e l'affetto. Per noi è un valore aggiunto e un esempio di longevità. A 35 anni è ancora pericoloso e mortifero: è il nostro capitano e i consensi che riscuote oggi se li è meritati tutti".