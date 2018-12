Caprari-Quagliarella, Samp stende Parma

Con una grande ripresa, e dopo un primo tempo abbastanza noioso, la Samp asfalta il Parma con due reti di Caprari prima e Quagliarella dopo. Il primo tempo, chiuso con due sole occasioni - uno di Iacoponi l'altro di Quagliarella - si spegne tra gli sbadigli ,a al rientro la samp scende in campo trasformata e applica un forcing asfissiante che produce una doppia occasione per Linetty. I Ducali sono ai minimi termini e così arriva la perla di Praet che scende sulla destra, va via a Gagliolo, e serve un cross basso per Caprari che sul primo palo trova la deviazione e il gol. Parma va nel pallone e pochi minuti dopo ancora un gran cross di Praet questa volta per Quagliarella che salta più in alto non si può e sigla di testa il suo sesto gol consecutivo, il nono in campionato.

Resta il tempo per i cambi, in campo Defrel, Saponara (che pure ci prova) e Kownacki. Poi si tratta di gestire il risultato e chiudere la pratica emiliana.