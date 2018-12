Terzo Valico: presidio No Tav a Genova

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Presidio alla stazione Brin della metropolitana a Certosa da parte dei comitati No Tav Terzo Valico. Sono arrivati in circa 200. "Genova è ferita ma non è stupida", uno degli slogan dei manifestanti. In piazza le bandiere No Tav, No Gronda, No Terzo Valico. la manifestazione è stata sostenuta da Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Chiamami Genova, Legambiente e il Movimento per la casa. E' stata la prima uscita dei movimenti dopo che il ministro Toninelli ha annunciato che il Terzo Valico, l'alta velocità ferroviaria da Genova a Milano, si farà ma con modifiche. "La scelta non ci stupisce - dicono gli attivisti - e l'esito era già scritto. Ma le battaglie non si fermano, sono anni che lottiamo contro governi locali e centrali che supportano questa visione mortifera dei territori. Servono opere contro il dissesto idrogeologico, un trasporto pubblico efficiente, non colate di cemento. Studi dimostrano che il Terzo Valico non serve per far rinascere Genova".