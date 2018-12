Ponte: Toti,momento fondamentale arriva in tempi ragionevoli

"E' un momento fondamentale per il quale tutti si sono impegnati a fondo per arrivarci in tempi ragionevoli e ritengo che i tempi siano ragionevoli. Si poteva fare prima? Forse, ma teniamo presente che questo è ancora un ponte sequestrato dalla magistratura e arrivare prima sarebbe stato forse inutile. Le scelte mi sembra siano state fatte in modo molto ponderato e serio con aziende di grandi capacità". Lo ha detto il governatore e commissario per l'emergenza di ponte Morandi Giovanni Toti all'inaugurazione del cantiere per la demolizione. "Mi auguro che lunedì o martedì possa essere dissequestrato, se le esigenze della magistratura lo permetteranno", ha detto Toti. (ANSA).