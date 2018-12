Ponte Genova: Rixi, ricostruire viadotto è sfida per Italia

"C'eravamo proposti di aprire il cantiere prima di Natale e ci siamo riusciti. I tempi sono stati rispettati grazie soprattutto a un grande lavoro di coordinamento tra gli enti locali ed il governo. Voglio ricordare che pochi mesi fa qualcuno sosteneva che il cantiere non si sarebbe aperto prima di Natale". Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi all'inaugurazione del cantiere per la demolizione di ponte Morandi.

"C'è ancora molta gente che ritiene che un ponte come questo non si possa realizzare in un anno, un anno e mezzo. Noi riteniamo invece che in questo momento il Paese debba accettare delle sfide che fino a poco tempo fa non si riuscivano ad accettare. Per l'Italia questa è anche una sfida di immagine tutto il settore edile italiano tifa per questo ponte. Tifa perché si possa costruire in un anno, perché vuol dire consentire alle nostre aziende di riconquistare quote di mercato anche fuori dal paese".