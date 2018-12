Auto vigili urbani a fuoco nella notte

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - A fuoco nella notte a Genova due auto della polizia municipale, un'auto privata e una mota. E' accaduto nel posteggio di piazza Ortiz nei pressi dell'edificio che ospita gli uffici della sezione operativa e della squadra di polizia giudiziaria, gli uffici della Dia, la Direzione investigativa antimafia, e la polizia giudiziaria dei vigili del fuoco. L'incendio potrebbe essere stato causato da un corto circuito a una colonnina di ricarica per auto elettriche a cui era collegato un mezzo, che è una delle auto danneggiate. Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco, sono intervenute le volanti della questura e gli agenti della polizia scientifica per i rilievi del caso e ricostruire con esattezza le cause del rogo.