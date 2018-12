Ladri non trovano soldi,preso pappagallo

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 14 DIC - Un rarissimo pappagallo di razza "Ara messicano" è stato rubato la scorsa notte da un'azienda floricola a Ventimiglia. Il volatile era in una gabbia all'interno della serra. I ladri lo hanno portato via dopo essere stati messi in fuga dall'allarme scattato quando sono entrati negli uffici. Non riuscendo a trovare soldi i malvimenti hanno pensato di rifarsi con il pappagallo. "Ci siamo accorti dell'intrusione dei ladri, stamani, quando arrivando in azienda Cocò non ci ha salutato con il suo solito 'Ciao' - spiega il titolare Bruno Manera - ci siamo guardati intorno e abbiamo visto la gabbia vuota e alcune penne di Cocò a terra". Sul posto la polizia scientifica alla ricerca di qualche indizio che possa portare ai ladri. Non si esclude che possa trattarsi di un furto su commissione e che il volatile sia stato rubato per farlo riprodurre, ma secondo il proprietario si tratterebbe di una ritorsione per non aver trovato soldi.