Terzo Valico: Toti, Toninelli dice sì perché stop costa caro

"Sarà certamente colpa mia, ma faccio fatica a comprendere le dichiarazioni del ministro Toninelli, credo che stasera volesse comunicare che i lavori del Terzo Valico andranno avanti, ma non perché è un'opera utile, visto che la definisce 'un frutto avvelenato del passato', ma perché fermarla costerebbe troppo. Questo la dice lunga sull'impostazione culturale del ministro che in realtà le infrastrutture dovrebbe costruirle". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera a Genova. "Però pazienza, è comunque una buona notizia. - aggiunge - Forse non ci sarebbero voluti mesi di studi per capire ciò che era chiaro, ma pazienza anche su questo".(ANSA).