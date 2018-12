Liguria, cresce l'occupazione

Sono saliti di 10.383 unità gli occupati in Liguria nel terzo trimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017, passando da 608,435 a 618,818. Il dato emerge dall'analisi Istat sull'occupazione. A far da traino il lavoro dipendente +9.476 unità (+2,1%) con una buona crescita dell'occupazione femminile (+16.618, aumento del 6,4%) mentre in calo è quella maschile (-6.235 con un calo dell'1,8%). Rispetto al totale dell'occupazione sono i servizi ad ottenere il primato con 18.266 occupati in più passando da 471.040 a 489.306, precedono l'industria in calo del 5,3% (da 128.145 occupati a 121.414) e le costruzioni -12.7% (da 51.303 a 44.775.

In calo pesante ancora l'agricoltura -12% di occupati. Tra le note positive commercio, alberghi ristoranti +2,3% ma soprattutto il macro-settore delle altre attività dei servizi che con quasi 15 mila occupati in più, fa notare la Cgil.