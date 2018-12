Nuoto: Carraro bronzo mondiale 50 rana

Seconda medaglia, un altro bronzo, per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta. A salire sul podio di Hangzhou come ieri Gabriele Detti è Martina Carraro, terza nei 50 rana col record italiano (29''59). La 25enne genovese ha completato un percorso a suon di record: dal 30 netto in batteria al 29''79 in semifinale. Fuori dalla sua portata la giamaicana Alia Atkinson, primatista mondiale, che ha vinto l'oro col tempo di 29''05 e la lituana Ruta Meilutyte, seconda in 29''38.