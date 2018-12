Calcio: Ferrero dopo inchiesta, 'dispiaciuto e amareggiato'

"Sono dispiaciuto e amareggiato perché le notizie uscite sul mio conto al lettore che non sa niente fanno molto male. Io ci sono rimasto male e quelle cose fanno più male io". Massimo Ferrero affida a Samp Tv le sue prime parole dopo l'inchiesta che lo vede indagato su presunti illeciti amministrativi in seguito alla cessione di Pedro Obiang al West Ham. "La Sampdoria è un club sano e serio. La Sampdoria è la Sampdoria - dice -. Non c'entra niente con nessuna storia e sono sicuro che verrà chiarito tutto perché credo nella magistratura e nel lavoro che ho fatto. Le notizie uscite cancellano tutto il lavoro che ho fatto qui in cinque anni e che seguiterò a fare perché ho la Sampdoria nel cuore".

Ferrero annuncia novità societarie. "Il 28 dicembre ci sarà l'assemblea dei soci e annunceremo un nuovo consiglio. Come sapete sono due anni che stiamo ristrutturando tutto il gruppo e la Sampdoria è separata dalla ristrutturazione romana: a Roma fanno il cinema qui facciamo sport e nessuno di noi si permetterà mai di fare qualcosa di diverso che non sia fatto, come mi ha insegnato papà, nella legalità". Secondo fonti vicine alla società Ferrero dovrebbe mantenere la carica di Presidente. (ANSA).