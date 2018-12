Forbiciate in rissa, chiuso locale

(ANSA) - GENOVA, 11 DIC - La polizia ha chiuso per 90 giorni il locale Supervip 5.6.7 di via Bozzolo, a Cornigliano, dopo la rissa scoppiata sabato mattina nel corso della quale un uomo di 34 anni è stato ferito a forbiciate. L'ordine di chiusura, firmato dal questore Sergio Bracco, è nato per porre fine a una situazione di reale pericolosità sociale dovuta alle condotte violente dei frequentatori del locale, spesso pluripregiudicati sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. Il circolo non è nuovo a questo tipo di provvedimento: dal 2011 ad oggi, nonostante l'avvicendarsi delle diverse gestioni, è stato sottoposto a 7 sospensioni della licenza per un totale di 355 giorni.

Nonostante ciò ha continuato ad essere ritrovo abituale di soggetti violenti e oggetto di continuo monitoraggio da parte delle forze di polizia.