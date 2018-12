Rogo casa Mignanego, anziani intossicati

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Rogo in appartamento la scorsa notte, in via Piave a Mignanego. A causa del fumo due persone sono rimaste intossicate. Si tratta di un anziano di 80 anni, trasferito all'ospedale San Martino in gravi condizioni, e della moglie anche lei intossicata ma in modo lieve. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. A generare le fiamme potrebbe essere stato un corto circuito del congegno per la coperta elettrica o una sigaretta lasciata accesa.