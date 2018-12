Nobel: Liguria dona a Stoccolma un'opera di Balljana

Come ogni anno, la Regione Liguria ha donato i fiori che addobbano il palco della serata di consegna dei premi Nobel. Una consuetudine che è un omaggio ai rapporti di Alfred Nobel con la Liguria e con Sanremo, la città che aveva eletto come sua dimora negli ultimi anni e dove è morto il 10 dicembre 1896. La delegazione ligure, composta dal Presidente Giovanni Toti, dall'assessore al turismo Gianni Berrino e dal segretario generale Pierpaolo Giampellegrini, ha donato al Museo Nobel una scultura dell'artista Carlo Balljana, noto come "lo scultore del vento e dei papi". L'opera rappresenta il noto scienziato e filantropo svedese e sarà esposta nel museo.