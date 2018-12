Crollate del 22,9% compravendite negozi a Genova

Sono crollate del -22,9% le compravendite di negozi e laboratori a Genova nel terzo trimestre del 2018 rispetto al terzo trimestre del 2017. Lo segnala Confedilizia analizzando i dati dell'Agenzia delle Entrate da cui emerge che nelle principali città italiane per dimensione demografica (Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Bologna e Firenze), le compravendite di uffici e studi privati sono diminuite in media del 27,9%. L'organizzazione dei proprietari definisce "preoccupante il crollo record avvenuto a Genova, più elevato del -15,5% registrato a Milano e del -3,5% a Torino".

"Sono numeri sconcertanti, che dimostrano quanto urgente sia intervenire attraverso riduzioni fiscali in questo comparto così importante dell'immobiliare - ha detto il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa