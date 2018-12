Serie A: Genoa-Spal 1-1

Pari all'esordio sulla panchina del Genoa per Cesare Prandelli: finisce 1-1 con la Spal il posticipo della 15/a giornata della Serie A. Ospiti avanti con Petagna, poi il Genoa, rimasto in 10 già all'11' per espulsione di Criscito, pareggia con un rigore di Piontek. Il ritorno di Prandelli è pieno di tensione e soffrenza ma il tecnico mantiene la calma e il Genoa in dieci tiene bene la gara sfiorando anzi la vittoria in almeno due occasioni. Felice la scelta di non togliere i due attaccanti che tengono in pericolo la retoguardia ferrarese per tutta la gara. Male l'arbitro Pasqua: estrae il rosso al primo fallo di gioco per un intervento di Criscito apparso più scomposto che volontario; non vede il fallo netto da rigore e torna sui suoi passi solo dopo il richiamo del Var. (ANSA)