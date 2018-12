In tre foto la bellezza del Parco Beigua

Il Parco del Beigua è soddisfatto del risultato della prima edizione del Concorso fotografico #ScattailBeigua dedicato ai temi dell'autunno nel Parco: 42 partecipanti, con complessivamente 94 scatti, che raccontano la bellezza dell'area protetta. I vincitori, spiega una nota, hanno saputo cogliere "le sfumature di una stagione che saluta la vivacità dei toni estivi per avviarsi al riposo invernale: le atmosfere incantate delle foreste, i contrasti colorati del foliage, i profili delle montagne, il curioso piccolo mondo di abitanti del sottobosco, dai funghi agli anfibi".

Il lavoro della Giuria è stato impegnativo. Vincitrice è Ljuba Lagomarsino, "che ha saputo rappresentare l'atmosfera autunnale del Parco del Beigua bilanciando la presenza dell' uomo, in cerca di funghi, nella grandiosità del bosco". Sul podio anche Mauro Morando, "con una famiglia di Marasmius sp., piccoli 'ombrellini' in posa nel sottobosco", seguito da Flavio Vailati, con "una bellissima Rana temporaria".