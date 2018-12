Suore chiedono sgombero loro immobile, occupanti scrivono al Papa

Hanno scritto all'arcivescovo Bagnasco e a papa Francesco le famiglie che da 3 anni vivono nell'edificio occupato di via Gramsci 11 nel centro storico.

L'immobile, di proprietà della Fondazione Sorelle Gemelle della Congregazione, è sotto sgombero dopo la denuncia presentata dalla proprietà in Procura. Secondo gli occupanti e il movimento di lotta per la casa, il tentativo di mediazione della Prefettura per trovare una sistemazione alternativa alle famiglie attraverso i servizi sociali è fallito e lo sgombero potrebbe arrivare ad inizio 2019. "Abbiamo occupato quegli alloggi abbandonati al degrado perché non avevamo altre possibilità - scrivono le famiglie - alcuni di noi sono nelle eterne liste d'attesa per una casa popolare, altri non hanno la possibilità di partecipare al bando. Abbiamo sentito il Papa condannare il lato cinico e affaristico della Chiesa, pretendiamo che seguano i fatti, perché ad oggi l'unica alternativa reale è la strada". Il 22 dicembre ci sarà un presidio davanti all'Arcivescovado.