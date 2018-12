Genoa:ufficiale,via Juric,ecco Prandelli

(ANSA) - GENOVA, 6 DIC - Ora e' ufficiale: Ivan Juric è stato esonerato dopo la sconfitta subito in Coppa Italia in casa contro l'Entella. Al suo posto Enrico Preziosi ha chiamato l'ex ct della nazionale Cesare Prandelli.

Prandelli già domani guiderà il suo primo allenamento al Signorini nel pomeriggio. La presentazione ufficiale avverrà in contemporanea con la conferenza pre campionato di sabato.