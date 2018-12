Genoa: squadra chiede conferma Juric

(ANSA) - GENOVA, 6 DIC - In un momento molto delicato per la panchina del tecnico croato del Genoa, Ivan Juric, arriva a sua difesa un appello della squadra rivolto al presidente Enrico Preziosi. I giocatori si sono schierati a fianco di Juric. I veterani hanno parlato telefonicamente con il presidente (convalescente) chiedendo la conferma del tecnico. Dopo la sconfitta contro il Torino, sarebbero decisive per la conferma dell'allenatore subentrato a Ballardini (tre punti in 7 gare) la partita di questa sera in Coppa Italia contro l'Entella e quella di domenica in casa con la Spal. "Abbiamo fiducia in lui, ci sta preparando bene e i miglioramenti nel gioco si vedono gara dopo gara. Basta una vittoria per sbloccarsi", hanno detto i giocatori al presidente.

Preziosi, secondo quanto riporta il quotidiano, ha accolto la richiesta, ma ha ribadito ai giocatori: "Servono punti, da parte vostra basta con le ingenuità e gli errori in campo".