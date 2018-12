A Genova un G20 dello shipping

(ANSA) - GENOVA, 6 DIC - Un G20 dello shipping, da organizzare a Genova in occasione di un evento importante per la città, come potrebbe essere per esempio l'inaugurazione del nuovo ponte che dovrà sostituire il Morandi, crollato drammaticamente lo scorso 14 agosto. E' una delle proposte lanciate dal Gruppo Giovani del Propeller in occasione della serata organizzata per illustrare al Comune - rappresentata dal Vicesindaco Stefano Balleari - la 'vision' delineata dai giovani del Propeller per rilanciare Genova come capitale mediterranea dello shipping nei prossimi anni. L'idea sarebbe quella di portare sotto la Lanterna i rappresentanti dei grandi operatori internazionali del settore e delle principali città portuali del mondo, da Singapore ad Amburgo, per avviare un confronto. Un summit che si potrebbe organizzare, secondo i giovani dell'associazione genovese, in concomitanza di un evento importante per la città, "come il ciclo di convegni sulla Blue Economy, il Salone Nautico o l'inaugurazione del nuovo ponte".