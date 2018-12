Bagnasco: no a Terzo Valico è suicidio

(ANSA) - GENOVA, 4 DIC - "Il Terzo valico è un'opera importante, significativa e nazionale che andrà avanti perché il contrario sarebbe un suicidio per il Paese". Lo ha detto il cardinale arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco nell'omelia durante la messa per Santa Barbara celebrata nel tunnel dell'opera al cantiere di Fegino. Il Terzo Valico, l'alta velocità ferroviaria tra Genova e Milano "non è un'opera per Genova, ma per l'Italia.

Tutto il Paese dovrebbe guardare a questo bene condiviso, non particolare, qui, senza retorica, passa il benessere dell'Italia. Genova è lo sbocco o se volete l'ingresso dell'Europa".