Picchiano commerciante per rapina

Sono entrati in sei, tre uomini e tre donne, in un negozio di abbigliamento di via Rolando nel quartiere genovese di Sampierdarena, con l'obiettivo di creare confusione e rubare qualcosa. E'successo sabato pomeriggio. Dopo aver tentato di rubare una sciarpa e un paio di scarpe, alla reazione del negoziante che li aveva colti sul fatto i sei hanno circondato l'uomo e lo hanno preso a schiaffi. All'arrivo delle volanti tre dei sei giovani erano nel frattempo riusciti a scappare mentre altri tre, di età compresa tra i 19 e i 28 anni, sono stati fermati ancora con la refurtiva addosso e arrestati.