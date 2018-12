Giampaolo, ci teniamo alla Coppa Italia

"Fino a quando c'è la possibilità noi ce la giocheremo". Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Spal: "Hanno fatto risultati importanti - ha detto a Samp Tv -, è un avversario ostico che sa giocare le partite". Giampaolo ha ribadito la voglia dei blucerchiati di proseguire in Coppa: "Credo che ogni partita ufficiale vada onorata sempre così come le amichevoli, perché fanno comunque parte di un processo di lavoro. Ci teniamo a andare avanti e mi aspetto una buona affluenza di pubblico. Se vogliamo arrivare a giocarci le partite importanti bisogna passare da questi step. Faremo in modo di poter proseguire questa avventura che è sempre sentita da tutti anche dal punto di vista mediatico: è come se fosse una scorciatoia per raggiungere le competizioni europee, ma devi comunque vincere la finale". Sulla formazione il tecnico annuncia "qualche cambio. Ma non regalo niente a nessuno"".