Un brutto Genoa sconfitto dal Torino

Un brutto Genoa, irriconoscibile rispetto al derby, cede al Torino dopo essere andato in vantaggio quando già era in inferiorità numerica. I granata passano 2-1 ribaltando il vantaggio di Kouamé, arrivato al 36' del primo tempo. Prima Piatek aveva colpito una traversa su cross di lazovic. Genoa in 10 dal 28' del primo tempo per una ingenuità di Romulo che si fa ammonire due volte nel giro di pochi minuti. A quel punto Murgita (Juric squalificato) toglie Piatek per inserire Gunter. Il Torino nel finale di primo tempo si sveglia pareggia con Ansaldi (47') e passa in vantaggio su rigore con Belotti (49'): Sandro stende Iago Falque.

Continua il periodo no per Juric. Da quando è tornato sulla panchina rossoblù, sostituendo Ballardini, ha totalizzato tre punti in sette gare.