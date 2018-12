Ponte:Bucci con 43 rose in chiesa Londra

(ANSA) - GENOVA, 2 DIC - Questa mattina a Londra il sindaco Marco Bucci, con l'assessore al marketing territoriale Barbara Grosso e l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha partecipato alla messa nella chiesa di St Peter in Clerkenwell in onore delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi. Il sindaco ha deposto una corona di 43 rose bianche.

La delegazione sta organizzando nella capitale inglese una missione economica per cercare investitori da portare a Genova.