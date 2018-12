Ponte Genova: sfollati, da Avvocatura una buona notizia

C'è soddisfazione tra gli sfollati del ponte Morandi per la decisione dell'Avvocatura dello Stato di indennizzare anche gli inquilini sfollati. "Quella che arriva dall'Avvocatura è una buona notizia che credo debba soddisfare tutti, anche se lo saremo veramente quando i soldi saranno sui conti correnti", dice Ennio Guerci, del comitato degli sfollati.

"La mia famiglia è in tutte e tre le situazioni: io sono proprietario residente, mia moglie proprietaria non residente e mio figlio inquilino. Ho motivo per essere soddisfatto". E aggiunge: "L'avvocatura ha riconosciuto il danno subito anche dagli inquilini".

I proprietari residenti avranno 45mila euro del Pris (Piano regionale intervento strategico), 2.025,50 di indennità a metro quadro e 36mila del preventivo sgombero. Per i proprietari non residenti ci sono 2.025,50 a metro quadrato ("Stima superiore a quella di mercato", dice Guerci) comprensiva del contributo per la perdita dei mobili. Per gli inquilini ci saranno 45mila euro del Pris e 36mila del preventivo sgombero.