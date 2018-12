Genoa: Juric, settimana di gare decisive

(ANSA) - GENOVA, 1 DIC - Torino, Entella e Spal. Settimana di fuoco per il Genoa a cui manca la vittoria da due mesi. "Tre partite per me decisive. L'ho detto ai ragazzi. Abbiamo fatto tanti passi in avanti in molte cose. Ora bisogna fare punti e passare il turno di Coppa per dare senso alla crescita che noi vediamo. E' una settimana straimportante per noi". Lo ha detto il tecnico del Genoa, Ivan Juric, che domani contro il Torino sarà squalificato. Al suo posto Murgita che Juric ha voluto accanto nella conferenza pre gara. "Emozionato? Mi emozionavo da giocatore, ora solo un pochino, ma ho la consapevolezza di vivere una situazione particolare", ha detto Murgita. Torino è squadra ostica. "Sono fisicamente devastanti - ha sottolineato Juric - e giocano molto su questa caratteristica. E' un Toro che cresce di anno in anno, ha una rosa forte e punta in alto".

Juric e Murgita puntano su Piatek che ha ritrovato il gol al derby. "Mai avuto dubbi su di lui - dice Juric - e non l'avevo visto bloccato, anzi è cresciuto".