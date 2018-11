A Sanremo arrivano i bus a idrogeno

(ANSA) - IMPERIA, 30 NOV - Prendono servizio lunedì prossimo, tra Sanremo e Taggia, tre autobus ad idrogeno di Riviera Trasporti, la società che gestisce il trasporto pubblico nell'Imperiese. Si tratta della quarta città in Italia, dopo Milano, Torino e Bolzano, a utilizzare questi mezzi a zero emissioni di Co2. Il progetto è stato presentato dall'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino e dal presidente di Riviera Trasporti, Riccardo Giordano, presenti il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e il presidente della Provincia Fabio Natta.

"Il progetto è partito nel 2010 - ha detto Giordano - e inizialmente prevedeva l'acquisto di altri mezzi a energia pulita, ma ci sono stati problemi con i finanziamenti". I tre bus sono stati acquistati da alcuni anni, ma il loro utilizzo comincia ora dopo il collaudo della stazione di rifornimento di Valle Armea (Sanremo). "Avremo potuto essere i primi in Italia a partire con gli autobus ad idrogeno - conclude Giordano - se non ci fossero stati problemi con la stazione di rifornimento".