Genoa: Piatek sogna in grande

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Sogna "Europei e Mondiali con la Polonia" e, in un futuro prossimo, "anche la Champions League".

Intanto si gode il sole e il mare di Genova. Così il capocannoniere della serie A, l'attaccante del Genoa Krzysztof Piatek, 23 anni, in una lunga intervista a Genoa Channel, la web tv ufficiale della società rossoblù, ha raccontato la sua fin qui esaltante avventura italiana. Un'intervista realizzata in polacco con i sottotitoli anche se il giocatore ha dichiarato che sta "imparando sempre più parole" italiane e soprattutto riesce a "capire già tutte le istruzioni tattiche". "Preziosi mi ha voluto fortemente, hanno fatto di tutto per portarmi al Genoa e sono certo di aver fatto la scelta giusta perché qui sono felice" ha raccontato Piatek.