Ponte Genova: Liguria chiede a Governo free tax area

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato all'unanimità una mozione di Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria che impegna la Giunta Toti a proporre al Governo l'attivazione di "un progetto di free tax area nelle aree colpite dal crollo del ponte Morandi".

La richiesta prevede "lo sgravio totale dell'Iva a carico del consumatore finale" ipotizzando che "venga assolta da Autostrade per l'Italia quale misura liberale, in compensazione dei disagi alla circolazione e in sostegno alla città di Genova, senza privare lo Stato di alcuna entrata". (ANSA).