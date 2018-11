Libertadores: 4 offerte per la finale

In attesa della riunione presso la sede della Conmebol ad Asuncion fra il presidente Alejandro Dominguez e i numeri uno di River Plate e Boca Juniors, Rodolfo D'Onofrio e Daniel Angelici, si è appreso che sono quattro le città che hanno offerto i loro stadi nel caso si decidesse di non disputare a Buenos Aires la rinviata finale della Libertadores.

Dopo l'offerta dell'assessore allo Sport di Genova di giocare al 'Ferraris', riporta il quotidiano sportivo argentino Olé, hanno proposto di ospitare la supersfida anche la città di Mendoza, con lo stadio 'Malvinas Argentinas', Miami negli Stati Uniti, e Belo Horizonte, in Brasile, dove gli amministratori di 'El Minerao' hanno offerto gratis l'impianto, a condizione che i due club argentini si occupino della sicurezza.