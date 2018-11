Influenza: Toti si vaccina in Regione

E' stato il governatore Giovanni Toti il primo dipendente della Regione ad effettuare il vaccino antinfluenzale nell'ambulatorio ad hoc allestito per la prima volta su idea della direzione del Personale nel palazzo della Regione per sensibilizzare i dipendenti alla vaccinazione. Il vaccino è gratuito. "E' una cosa giusta, si evita di ammalarsi, di passare un Natale o un Capodanno a letto e di prendere d'assalto i pronti soccorso per una banale influenza. Abbiamo fatto una grande campagna di consapevolezza raggiungendo con i social più di 250 mila liguri, oltre l'85% delle persone è ormai consapevole che vaccinarsi è una cosa utile", ha detto Toti.

Il direttore del Personale Paolo Sottili ha spiegato che "l'ambulatorio rimarrà aperto in alcune date programmate delle prossime settimane. Così tuteliamo la salute e riduciamo le assenze per malattia".