Alimenti contraffatti sequestrati in porto a Genova

Maxi sequestro di alimenti e bevande contraffatte a Genova. La guardia di finanza, insieme all'agenzia delle dogane, ha bloccato ottanta tonnellate di generi ritenuti nocivi per la salute, stivati in sei container intercettati presso il porto di Prà. Le analisi di laboratorio hanno evidenziato la presenza negli stessi di additivi e conservanti che avrebbero potuto causare gravi intossicazioni alle persone. Le violazioni comprendevano anche la difformità delle etichette. L'introduzione in commercio di prodotti con segni falsi, la presenza negli stessi di sostanze potenzialmente pericolose e l' assenza delle informazioni di legge sull'etichetta, hanno portato al sequestro della merce che è stata ritirata dal mercato e alla denuncia del legale rappresentante della società importatrice, che ha sede nell'hinterland milanese ed è costituita da cittadini egiziani.

All'impresa sono state contestate sanzioni per 115 mila euro.