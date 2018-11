Voragine su Aurelia tra Voltri-Arenzano

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Cedimento strutturale sulla statale Aurelia tra Genova Voltri e Arenzano, in un tratto denominato via Rubens, nel Comune di Genova. La polizia municipale ha chiuso la strada per una voragine che si è aperta nei pressi del numero civico 18. Già da alcuni giorni, sullo stesso tratto, era stato istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico per un cedimento causato dalla mareggiata del 29 ottobre. La situazione è peggiorata è la circolazione è stata interdetta completamente. Sul posto la polizia municipale, carabinieri e i vigili del fuoco. Ora Arenzano e Voltri sono collegate solo attraverso l'autostrada, dove però si registrano lunghe code a causa di un incidente al bivio tra A10 e A26 che ha coinvolto un mezzo pesante in galleria.