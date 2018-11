Nodo Fs Genova: lavoratori in piazza

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Corteo dei lavoratori del nodo ferroviario di Genova scesi in piazza per chiedere alle istituzioni un intervento nei confronti del consorzio Astaldi, che si era aggiudicato i lavori e che ha chiesto il concordato preventivo fallimentare e la cassa integrazione per tutti i lavoratori, 250 tra direttore e appalti solo nel nodo di Genova.

"Alla regione - spiegano i sindacati - abbiamo chiesto di fare in modo che il cantiere non si fermi e, nel caso in cui servissero alcune settimane di Cassa integrazione, sia l'Ente stesso ad anticiparle". In piazza una cinquanta di lavoratori, sia dell'impresa che degli appalti, che hanno ricordato l' importanza dell'infrastruttura. "Si tratta di un'opera fortemente voluta dalla cittadinanza - continuano i sindacati - che separando merci dai passeggeri diventa una sorta di metropolitana di superficie. Le istituzioni ci appoggiarono nel 2016 quando c'erano state già difficoltà e noi abbiamo ritenuto fosse un dovere informarle dei nuovi problemi".