Genova a Boca e River, finale a Ferraris

Dal derby della Lanterna a quello di Buenos Aires. Il "Ferraris" potrebbe ospitare il Superclásico River Plate-Boca Juniors che vale la finale di ritorno della Coppa Libertadores (andata 2-2) e la cui disputa, a causa di gravi incidenti, è stata rinviata dalla Conmebol a data da destinarsi valutando anche l'ipotesi di giocarla all'estero. In attesa che martedì 4 dicembre venga presa la decisione ufficiale, il Comune di Genova, tramite una lettera che il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone ha inviato al presidente del Boca Juniors Daniel Angelici e a quello del River Plate Rodolfo D'Onofrio, si è fatto avanti per invitare i due clubs a tornare alle proprie origini. Il Comune di Genova ricorda infatti in una nota che sono "profondi i legami che uniscono le due società calcistiche argentine - entrambe fondate da emigranti genovesi ad inizio Novecento nel quartiere della Boca - con il capoluogo ligure".