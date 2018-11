Ponte Genova: 28/11 sentito Castellucci

L'ad di Autostrade Giovanni Castellucci verrà interrogato in Procura mercoledì 28 novembre.

Il manager è indagato insieme ad altre 20 persone, oltre alle due società Aspi e Spea, nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del ponte Morandi che ha provocato la morte di 43 persone.

L'interrogatorio era fissato per ieri, ma è saltato per l'astensione degli avvocati che protestano contro la riforma della prescrizione.

Castellucci aveva chiesto tramite i suoi legali di essere sentito in un posto diverso dalla Procura per evitare il 'circo mediatico'. I pubblici ministeri però hanno respinto la richiesta, per evitare trattamenti di favore rispetto agli altri indagati coinvolti nell'inchiesta e che sono stati sentiti al nono piano del palazzo di giustizia. Nell'interrogatorio di mercoledì Castellucci sarà sentito per la prima volta come persona indagata.